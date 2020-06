Criminalità: sequestrati beni per oltre 1 milione a boss della ‘Ndrangheta attivo nel Milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane sono stati sequestrati beni per oltre un milione e trecentomila euro a Bartolo Bruzzaniti, noto esponente della cosca della ‘ndrangheta Morabito-Palamara-Bruzzaniti. A effettuarli sono stati gli agenti della divisione anticrimine della Questura di Milano, che già lo scorso ottobre avevano accertato attraverso indagini patrimoniali l’evidente sperequazione tra i redditi di Bruzzaniti e il suo tenore di vita. Questo aveva portato all’emissione, a opera del Tribunale di Reggio Calabria, di un decreto di sequestro per di beni per un valore di circa tre milioni di euro, tra cui sei immobili, tre società e un veicolo, oltre a diversi rapporti di conto corrente bancario. Quarantaquattrenne di Locri (Reggio Calabria), Bartolo Bruzzaniti - spiega la Questura di Milano in una nota - è stato denunciato per la prima volta nel 1991, quando appena quindicenne fu coinvolto in una sparatoria. Negli anni successivi si è affermato come referente sul territorio milanese per l’importazione e lo smistamento di grandi quantità di cocaina dalla Calabria. (segue) (Rem)