Governo: Di Maio, Sardegna sarà protagonista

- Le imprese sarde avranno il supporto delle ambasciate in tutto il mondo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Nuova Sardegna”. Nell’intervista il ministro Di Maio propone la sua ricetta: tanto turismo, con il massimo impegno per abbattere le barriere e favorire l’arrivo di molti stranieri già a partire dal 15 giugno, e la promozione dei prodotti di eccellenza grazie all’accordo sull’export da 1,4 miliardi in cui la Sardegna può avere un ruolo da protagonista. “Un piano straordinario mai fatto prima. L’obiettivo è mettere a sistema un importante piano strategico per rilanciare i nostri prodotti italiani, e quindi anche tutte le eccellenze sarde, nel mondo. Diamo un sostegno importante ai nostri commercianti che possono riprendere a esportare all’estero”, ha dichiarato Di Maio. Il ministro ha osservato che questi mesi sono stati difficili, ma l’Italia continua “a brillare grazie all’impegno e alla forza dei nostri cittadini”. (segue) (Res)