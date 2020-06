Governo: Di Maio, Sardegna sarà protagonista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile della Farnesina ha osservato che nelle prime missioni effettuate all’estero in queste settimane, gli omologhi incontrati hanno fatto “i complimenti per come abbiamo gestito la crisi, per come i nostri cittadini abbiano affrontato con grande senso civico la crisi”. Tuttavia per Di Maio è giunto il momento di “ripartire” perché prima la crisi sanitaria e ora quella economica “hanno creato forti problemi al paese”. Per quanto riguarda l’Accordo sull’export da 1,4 miliardi di euro, Di Maio ha ricordato che si tratta di “un piano straordinario, mai fatto prima” il cui obiettivo è mettere a sistema un importante piano strategico per rilanciare “i nostri prodotti italiani e, quindi, anche tutte le eccellenze sarde nel mondo”. Il ministro ha ricordato le recenti visite in Germania, Slovenia e Grecia e l’incontro a Roma con l’omologo francese, Jean-Yves Le Drian, rivelando che nei prossimi giorni si recherà anche in Svizzera. “Ho ricevuto rassicurazioni da tutti che il 15 giugno ci si potrà spostare da e verso l’Italia. La data del 15 giugno segnerà il ‘D day’, la ripartenza europea”, ha dichiarato il ministro. (segue) (Res)