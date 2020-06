Governo: Di Maio, Sardegna sarà protagonista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla possibilità che alle elezioni suppletive del collegio di Sassari il Movimento cinque stelle possa allearsi con le altre forze del centrosinistra, Di Maio ha osservato: “Di questo se ne occupa il nostro capo politico Vito Crimi. Io sono concentrato sull’intensa attività da portare avanti come ministro. Mi fido di Crimi e so che farà la scelta migliore”. Sulle voci di un rimpasto di governo o di un avvicendamento a Palazzo Chigi e sulla durata del governo Conte, per il responsabile della Farnesina si tratta “solo di elementi di distrazione”. “Solo in Italia si parla di rimpasto o crisi. Ma le pare che in questo momento così delicato si possa pensare a far cadere o meno un governo? Le dico una cosa: è il momento della correttezza. Questo significa che bisogna lavorare tanto”, ha concluso Di Maio. (Res)