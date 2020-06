Regno Unito: oggi celebrazioni per Elisabetta II, ma in formato ridotto per il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno oggi a Londra le celebrazioni ufficiali per il la regina Elisabetta II, seppur in forma ridotta per via delle misure di quarantena. Abitualmente, la regnante britannica celebra il proprio compleanno in due diverse ricorrenze: la prima il 21 aprile, la sua effettiva data di nascita, mentre l’altra tradizionalmente nel secondo sabato di giugno, a cui si accompagna una parata militare, che quest’anno sarà a Buckingham Palace e in formato ridotto e senza che la regina esca dalla sua residenza. Elisabetta II ha infatti convenuto con le autorità che una celebrazione sfarzosa sarebbe stata inappropriata nel contesto della crisi legata al coronavirus. (Res)