Roma: Raggi, aperti tourist info point di via Fori Imperiali, via Minghetti e Castel S. Angelo

- Sono di nuovo aperti al pubblico i tourist info point di via dei Fori Imperiali, via Minghetti e Castel S. Angelo. "Ambienti sanificati, grafiche a terra per garantire le distanze interpersonali e dispositivi in plexiglas per le postazioni degli operatori: i nostri servizi dedicati all’accoglienza tornano operativi in tutta sicurezza". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Un bel segnale per la ripartenza della città e un invito a riscoprirla rivolto a soprattutto a italiani e romani, in attesa del ritorno dei visitatori stranieri. Nei tourist info point è possibile - aggiunge il sindaco - ricevere informazioni su eventi e mostre, acquistare i biglietti Atac, le tessere Mic card e, da lunedì prossimo, anche le card turistiche Romapass che offrono sconti per l’accesso a musei, siti archeologici, servizi ed eventi convenzionati, oltre all’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici locali. Gli itinerari proposti sono i più vari: è un’ottima occasione per visitare la città con calma, godendo di tutta la sua ricchezza artistica, storica e culturale, tornando a frequentare bar e negozi che hanno riaperto dopo la fase di emergenza. Roma - conclude Raggi - sta ripartendo e noi tutti possiamo tornare a viverla". (Rer)