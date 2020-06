Coronavirus: Russia, 8.706 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8.706 nuovi casi di coronavirus in Russia. Lo ha reso noto il Centro nazionale per la risposta al coronavirus, specificando che il numero complessivo dei contagiati è ora salito a 520.129 in 85 regioni della Federazione Russa. Mosca, la regione circostante e San Pietroburgo restano i principali focolai del contagio da Covid-19. Il numero delle vittime nelle ultime 24 ore è stato di 114, portando il totale nel paese a 6.829 dall’inizio dell’epidemia. (Rum)