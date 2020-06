Libia: Egitto contro paesi che finanziano e trasportano i miliziani dalla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri egiziano per gli affari africani, l'ambasciatore Hamdi Sanad Loza, ha chiesto alla coalizione di paesi dell’Africa occidentale e dell’Europa di prendere una posizione ferma contro i paesi che "finanziano, addestrano e trasferiscono i terroristi dalla Siria alla Libia, a causa di la minaccia che ciò rappresenta per i paesi vicini, in particolare gli Stati del Sahel". Secondo quanto si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri egiziano, Loza ha partecipato al primo incontro ministeriale convocato dalla Francia per l'iniziativa "Coalition for the Coast", che "mira a combattere il terrorismo e sostenere le capacità militari dei paesi del Sahel e sostenerli nel campo dello sviluppo e dell’integrazione regionale". Durante l'incontro, Loza ha riesaminato il sostegno dell'Egitto ai paesi del Sahel a livello bilaterale e nel campo dell'addestramento militare e della partecipazione alla missione di pace in Mali.(Cae)