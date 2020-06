Sardegna: assessore Agricoltura Murgia, nessun atto per togliere ad Argea ruolo organismo pagatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste alcun atto di indirizzo dell'assessorato dell'Agricoltura nel quale si affermi che Argea non sarà l'organismo pagatore in Sardegna per il settore agricolo. Lo precisa l'assessore regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia, in riferimento ad alcune notizie di stampa apparse in questi giorni. "Per giungere presto a una decisione adeguata - spiega l'assessore - con la Giunta regionale stiamo valutando tutte le problematiche e le diverse ipotesi d'intervento per affrontare le criticità rappresentate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in ordine al riconoscimento di Argea quale organismo pagatore regionale dei fondi europei per l'agricoltura". (segue) (Rin)