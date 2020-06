Carceri: Bonafede, strumentalizzazioni vergognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte di certa politica c’è stata una strumentalizzazione vergognosa di quanto accaduto a Santa Maria Capua Vetere. C’è un’indagine della magistratura che, come sempre, va rispettata e abbiamo piena fiducia nelle verifiche disposte dal procuratore generale, Luigi Riello, a proposito delle modalità di controllo e notifica attuate giovedì mattina. Lo afferma il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Ma il valore del corpo della Polizia penitenziaria non è mai stato in discussione e merita rispetto. Strumentalizzare situazioni come queste per attaccarmi lo trovo veramente meschino”, aggiunge. (Rin)