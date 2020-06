Usa: presidente Fed Atlanta, possiamo svolgere un ruolo importante nella riduzione delle disuguaglianze razziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federal Reserve di Atlanta, Raphael Bostic, unico responsabile politico afroamericano della Fed, ha lanciato un appello contro il razzismo e ha illustrato sul sito web della banca alcuni modi in cui la Fed potrebbe aiutare questo obiettivo. Lo riporta la stampa internazionale. "Ho condiviso lo sdegno per gli eventi orribili che ci hanno portato a questo punto", ha scritto Bostic, riferendosi all'uccisione di George Floyd del 25 maggio durante un arresto da parte della polizia di Minneapolis, nonché alla brutalità e al razzismo della polizia più in generale. La Fed, ha scritto Bostic, "può svolgere un ruolo importante nel contribuire a ridurre le disuguaglianze razziali e realizzare un'economia più inclusiva", che "rappresenterebbe un rigetto del razzismo sistemico e di altre strutture esclusive". La risposta della Fed alla pandemia e il suo aggressivo inseguimento di una inflazione stabile e di una piena occupazione, ha detto Bostic, è un modo in cui essa può contribuire a porre fine al razzismo, gettando le basi per far crescere le imprese, assumere più lavoratori e creare "opportunità per gli afroamericani".(Nys)