Business news: ministro Finanze ungherese illustra piano da quasi 400 milioni di euro per piccole imprese

- Il ministro delle Finanze ungherese, Mihaly Varga, ha svelato un piano per fornire credito a tasso zero alle piccole aziende nazionali colpite dalle conseguenze dell'epidemia di coronavirus. Le risorse totali messe a disposizione sono 137 miliardi di fiorini (397 milioni di euro) e servono ad aiutare le piccole imprese a resistere alla crisi e a prepararsi per la concorrenza una volta compiuta la ripresa. Una metà delle risorse sarà destinata a investimenti, l'altra sarà messa a disposizione come capitale operativo. I prestiti per gli investimenti hanno un tetto massimo di 150 milioni di fiorini (437 mila euro) per azienda, mentre i secondi hanno un tetto doppio. (Vap)