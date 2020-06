Business news: Portogallo, 320 milioni di euro in più per sussidi di disoccupazione rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa statale per l'indennità di disoccupazione in Portogallo nel 2020 dovrebbe crescere di 320 milioni di euro rispetto al 2019, con un aumento del 27 per cento e 311,2 milioni in più rispetto alle previsioni del bilancio dello Stato 2020 approvato a febbraio. L'importo complessivo delle politiche sociali a sostegno del reddito raggiungerà l'importo complessivo di poco più di 1,5 miliardi di euro, secondo quanto emerge dalla revisione del bilancio presentato dal governo del premier, Antonio Costa, che attribuisce questo significativo peggioramento all'impatto del coronavirus sul sistema economico nazionale. (Spm)