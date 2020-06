Business news: Ucraina, Banca centrale taglia il tasso di riferimento al 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale ucraina ha annunciato che ridurrà il tasso di riferimento dall'8 al 6 per cento. È quanto riferisce un comunicato che riporta una nota del Consiglio di amministrazione dell’ente regolatore di Kiev. La misura è entrata in vigore venerdì 12 giugno. “Si tratta del livello più basso del tasso di riferimento da quando l'Ucraina ha ottenuto l’indipendenza", ha riferito la banca. A maggio l’istituto finanziario centrale ucraino aveva apportato un altro taglio al tasso riferimento, portandolo dal 10 all’8 per cento. (Res)