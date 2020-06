Business news: Francia, presidente Renault, nazionalizzazione gruppo non è all'ordine del giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Renault Jean Dominque Senard, intervenendo all'Assemblea nazionale francese, ha escluso l'ipotesi di nazionalizzare il gruppo sostenendo che l'operazione "non è all'ordine del giorno". "Non è l'ideale per un'azienda del settore commerciale essere integralmente sotto la somministrazione permanente dei fondi dello Stato", ha detto Senard. Il dirigente ha poi dichiarato che il prestito garantito dallo Stato da 5 miliardi di euro aiuterà l'azienda a superare il periodo di giugno e luglio, tutto "dipenderà dal modo in cui il mercato si riprende". "L'estate sarà assolutamente fondamentale", ha poi aggiunto, spiegando che a settembre dovrebbe essere in grado di pronunciarsi sulla ripresa. "L'onore del gruppo Renault sarà quello di non utilizzare un solo euro del contribuente", ha detto Senard, aggiungendo che il costruttore ricorrerà agli aiuti pubblici sono nel caso in cui il piano di riduzione dei costi fissi da 2 miliardi dovesse fallire. In quel caso il gruppo non sarebbe in grado di rimborsare lo Stato. "Ma me ne vergognerei", ha detto il presidente di Renault. (Frp)