Business news: Bulgaria, esportazioni in calo del 4,8 per cento fra gennaio e aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha registrato un calo delle esportazioni fra gennaio e aprile del 4,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. A rivelarlo sono i dati emessi dall'Istituto nazionale di statistica, secondo quanto rilanciato dalla stampa locale. Ad aprile le esportazioni bulgare ammontavano a 3.769 milioni di lev (circa 1.884 milioni di euro), con un calo del 20 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le esportazioni fra gennaio e aprile ammontavano invece a 18.008,2 milioni di lev (circa 9 miliardi di euro). Il valore complessivo delle merci importate in Bulgaria nel periodo gennaio-aprile 2020 è stato di 19.349,6 milioni di lev (circa 9,67 miliardi di euro), con un calo dell'8,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo scambio commerciale della Bulgaria con l'estero ha registrato nei primi 4 mesi dell'anno un disavanzo di 1.341,4 milioni di lev (circa 670 milioni di euro). (Bus)