Business news: Commissione Ue approva aiuti da 33 milioni di euro per rinviare pagamento Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime di aiuti ciprioti da 33 milioni di euro che rinvia i pagamenti Iva per allentare i vincoli di liquidità delle società colpite dall'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Commissione europea che ha spiegato che Cipro ha notificato alla Commissione di ritardare il pagamento dell'Iva dovuta entro il 10 aprile, il 10 maggio e il 10 giugno 2020. In base al regime, non sono imposti interessi o sanzioni a quelle società che pagheranno invece l'Iva dovuta entro il 10 novembre 2020. Il bilancio totale stimato della misura è di 33 milioni di euro. Il regime sarà accessibile alle società di tutte le dimensioni e di tutti i settori, ad eccezione dei settori che hanno continuato a funzionare durante il blocco a Cipro. L'obiettivo del regime è quello di allentare i vincoli di liquidità affrontati da quelle società che sono maggiormente colpite dall'impatto economico dell'epidemia di coronavirus, aiutandole così a continuare le loro attività. La Commissione ha riscontrato che il regime notificato da Cipro è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo e ha concluso che il regime cipriota è necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Beb)