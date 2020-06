© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 13 giugno, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 16.8 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3047m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: giornata con molte nubi su gran parte del Nordovest, a causa di correnti umide meridionali che precedono una linea perturbata in arrivo dalla Francia, la quale porterà piogge, rovesci e temporali dal pomeriggio su gran parte dei settori e soprattutto sul Piemonte occidentale e Valle d'Aosta. Coinvolta anche la Liguria con qualche pioggia già dal mattino a ponente, poi rovesci e temporali sparsi che entro sera si sposteranno anche sul Levante. Temperature gradevoli, più in linea con le medie del periodo. Fresco ed umido sulla riviera ligure causa nuvolosità estesa fin dal mattino. Mar ligure poco mosso. (Rpi)