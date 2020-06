Usa: per Trump la tecnica di strozzamento della polizia sembra "innocente" ma andrebbe abolita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha detto che la tecnica di strozzamento nei fermi della polizia sembra "così innocente", ma ha riconosciuto che la pratica dovrebbe essere messa fuorilegge nella maggior parte dei casi. Un giornalista dell'emittente "Fox News" ha chiesto a Trump quali riforme di polizia avrebbe sostenuto alla luce dei disordini per la morte di George Floyd. Trump, che ha detto che spera di vedere "una polizia forte ma compassionevole", e che la tecnica di strozzamento "sembra così innocente, così perfetta", ma che bisogna stare attenti a valutare caso per caso e che "penso che sarebbe una cosa molto buona se generalmente fosse abolito". Nel frattempo diversi governi statali e locali si sono mossi per mettere fuorilegge la pratica, come in Iowa e nella città di Phoenix. Trump ha detto che la Casa Bianca sta finalizzando un ordine esecutivo per "incoraggiare i dipartimenti di polizia a livello nazionale a soddisfare gli standard professionali più aggiornati per l'uso della forza". Il presidente deve ancora approvare qualsiasi legislazione in materia. (Nys)