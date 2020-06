Usa: amministrazione Trump abroga legge di Obama contro discriminazione Lgbt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione degli Stati Uniti ha formalmente abrogato un regolamento che proteggeva i pazienti omosessuali e transgender dalle discriminazioni. Lo riporta il sito "Politico". Il Dipartimento della salute e dei servizi umani ha affermato che applicherà le protezioni contro la discriminazione sessuale "secondo il semplice significato della parola 'sesso', come maschio o femmina, e determinato dalla biologia". Al contrario, il precedente regolamento, approvato durante la presidenza di Barack Obama, applicava comprensione più ampia modellata dal "senso interno" di una persona di essere maschio, femmina, nessuno dei due o una combinazione. La mossa - a lungo richiesta da alcuni dei sostenitori del presidente Donald Trump nella comunità cristiana conservatrice - è secondo "Politico" l'ultimo sforzo di Trump per mobilitare la sua base religiosa tra le critiche sulla sua gestione dell'epidemia di coronavirus e le recenti proteste sulla morte di George Floyd a Minneapolis. Il regolamento abrogato dall'amministrazione Trump vietava agli operatori sanitari di discriminare i pazienti transgender e le donne in cerca di aborto. Alcuni osservatori hanno notato che la decisione della Casa Bianca è stata approvata nel quadriennale della sparatoria di massa in una discoteca gay a Orlando, in Florida, dove morirono 49 persone. Roger Severino, capo dell'ufficio per i diritti civili di HHS, ha affermato che si tratta solo di una coincidenza.(Nys)