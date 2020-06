Business news: Portogallo, Ue approva piano da 1,2 miliardi di euro per salvare compagnia aerea Tap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato i piani del Portogallo di concedere un prestito di salvataggio di 1,2 miliardi di euro a favore di Transportes Aereos Portugueses Sgps S.A. (Tap) per fornirle le risorse necessarie per far fronte alle sue esigenze di liquidità immediate, senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato unico. Lo si apprende dalla Commissione europea. La vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Questo aiuto di salvataggio portoghese da 1,2 miliardi di euro aiuterà Tap Air Portugal a far fronte alle sue esigenze di liquidità e spianerà la strada alla sua ristrutturazione per garantirne la redditività a lungo termine. In un settore che è stato colpito in modo particolarmente duro dall'epidemia di coronavirus, la misura contribuirà a evitare interruzioni per i passeggeri. Con la progressiva revoca delle restrizioni di viaggio e l'imminente stagione turistica, avvantaggia indirettamente anche il settore turistico portoghese e l'economia nel suo insieme". (Beb)