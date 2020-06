Business news: stime Ocse su Regno Unito, contrazione economica dell'11,5 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) il Regno Unito subirà una contrazione economica dell'11,5 per cento nel 2020. Lo riporta il quotidiano britannico "Financial Times". La contrazione potrebbe raggiungere un valore del 14 per cento nel caso di una seconda ondata di coronavirus. Il Regno Unito non è l'unico paese i cui dati economici sono preoccupanti. L'Organizzazione ha infatti previsto che la crisi economica globale causata dalla pandemia di coronavirus lascerà cicatrici più profonde di qualsiasi recessione avvenuta in tempo di pace negli ultimi cento anni. La capo economista dell'Ocse Laurence Boone ha affermato che l'impatto economico del coronavirus sulla disoccupazione, il fallimento di molte aziende e l'impatto del distanziamento sociale sulle attività commerciali renderanno una ripresa economica "normale" dalla recessione impossibile. "Quando riapri settori dell'economia che possono funzionare quasi normalmente ottieni ovviamente un aumento nell'attività economica. Ma se il virus è presente da qualche altra parte o non è stato eradicato in altri paesi, alcuni confini rimangono chiusi, ci sono ostacoli per gli spostamenti e alcuni settori non possono funzionare", ha commentato Boone. (Rel)