Business news: Francia, nel primo trimestre persi mezzo milione di posti di lavoro

- Nel primo trimestre dell'anno in Francia sono andati perduti 502.400 posti di lavoro a causa della crisi sanitaria del coronavirus. Lo riferisce l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). La perdita ha riguardato soprattutto il settore privato, con 497.400 impieghi in meno (-2,5 per cento), mentre nel pubblico l'impatto è stato meno forte, limitato a 4.900 posti (-0,1 per cento). Crollato il settore interinale, con 318.100 posti in meno (-40,4 per cento). Per la Francia si tratta del calo più forte dal 1990, anno in cui è stato lanciato questo tipo di statistiche. (Frp)