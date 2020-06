Business news: Commissione Ue, la Romania non rispetta criteri per adozione dell'euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania non adempie in questo momento a nessuno dei quattro criteri economici necessari per adottare l'euro: stabilità dei prezzi, solidità delle finanze pubbliche, stabilità dei tassi di cambio e convergenza dei tassi di interesse a lungo termine. E' quanto si legge nel Rapporto sulla convergenza per il 2020, pubblicato dalla Commissione europea. Secondo l'esecutivo comunitario, il tasso inflazionistico medio in Romania negli ultimi 12 mesi, fino allo scorso marzo, è stato del 3,7 per cento, ben al di sopra del valore di riferimento dell'1,8 per cento. Allo stesso tempo, si stima che, anche nei prossimi mesi, il tasso di inflazione rimarrà al di sopra del valore di riferimento. Il Rapporto sulla convergenza riguarda i sette stati membri non appartenenti alla zona euro che hanno assunto un impegno giuridico per l'adozione dell'euro: Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. Il rapporto si basa sui criteri di convergenza, chiamati anche "criteri di Maastricht", stabiliti nel Trattato sul funzionamento dell'Ue. "Il tasso d'inflazione annuale medio in Romania è accelerato al 4,1 per cento nel 2018 ed è rimasto relativamente elevato nel 2019, a un livello medio del 3,9 per cento, supportato da una forte domanda dei consumatori. A settembre 2018, ha raggiunto un picco del 4,7 per cento, a seguito dell'attenuazione dell'effetto della riduzione dell'Iva e dell'aumento del prezzo del greggio a livello globale", mostra il rapporto. (Rob)