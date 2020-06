Business news: ministro Finanze ucraino, accordo con Fmi impone proseguimento percorso riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In virtù del nuovo accordo di stand-by fra il Fondo monetario internazionale (Fmi) e l’Ucraina, le autorità di Kiev si impegnano a proseguire il percorso di riforme intraprese sui servizi fiscale e doganale. Lo ha affermato il ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “Sono previste un certo numero di riforme strutturali. In particolare, quelle del servizio doganale e fiscale, che andranno avanti verso la creazione di due agenzie singole. Importante è anche il rafforzamento dell’immunità del sistema bancario, di fronte alle operazioni sui crediti deteriorati, e le capacità istituzionali del Fondo di garanzia per i depositi individuali”, ha detto Marchenko. “L’Fmi presta grande attenzione a questo pacchetto di misure, oltre a voler vedere una politica di bilancio equilibrata.”, ha aggiunto il ministro delle Finanze ucraino. (Rum)