- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha peggiorato le proprie stime riguardo l’economia ucraina dopo la crisi legata alla pandemia di coronavirus, dal 7,7 all’8,2 per cento per il 2020. Rispetto alle previsioni elaborate ad aprile, quelle odierne registrano un ulteriore discesa del Pil dello 0,5 per cento. L’Fmi ritiene che l’economia ucraina crescerà dell’1,1 per cento nel 2021. (Rum)