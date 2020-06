Business news: Francia, a settembre asta per affidamento frequenze 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'asta per l'affidamento delle frequenze della rete 5G in Francia si terrà tra il 20 e il 30 settembre. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", riportando un annuncio dell'Autorità di regolamento delle comunicazioni elettroniche francese (Arcep) che ha seguito le indicazioni del governo. Inizialmente prevista a metà ad aprile e rinviata a causa del coronavirus, l'asta vedrà la partecipazione dei quattro principali operatori nazionali: Bouygues, Free, Sfr e Orange. Ognuno di questi avrà una banda di 50 Mhz per 350 milioni di euro. A questi si aggiungono 11 blocchi da 10 Mhz supplementari a 70 milioni l'uno. Un progetto che dovrebbe permettere allo Stato francese di incassare almeno 2,17 miliardi di euro. Ogni operatore potrà conservare queste frequenze almeno per un anno. Inizialmente l'Arcep prevedeva il lancio commerciale per questa estate, ma dopo il rinvio non sono state fatte previsioni. (Frp)