Business news: ufficio statistiche Regno Unito, economia crolla del 20,4 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Regno Unito è crollata del 20,4 per cento ad aprile rispetto al mese di marzo. E' quanto emerge dai nuovi dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Ons). Questa percentuale rappresenta il peggior calo su base mensile da quando l'Ons ha iniziato a registrare questo tipo di dati. Il crollo economico mostra chiaramente l'impatto delle misure restrittive imposte nel paese: le restrizioni hanno obbligato infatti le aziende a chiudere e i lavoratori a richiedere sussidi statali. Aprile è stato un mese particolarmente negativo per gli impiegati e le aziende, visto che molti settori dell'economia britannica non hanno potuto operare. Il vicedirettore per le statistiche economiche dell'Ons, Jonathan Athow, ha affermato che "il crollo economico avvenuto ad aprile è il peggiore che il Regno Unito abbia mai vissuto. E' stato - ha osservato - tre volte più elevato di quello del mese precedente e almeno 10 volte più grave dei crolli economici avvenuti prima del coronavirus". (Rel)