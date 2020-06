Business news: Portogallo, per Ventura (partito Chega) governo vuole ridurre organico compagnia aerea Tap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andre Ventura, deputato del partito di estrema destra Chega (Abbastanza), ha accusato il premier portoghese Antonio Costa di aver messo in moto un piano di riduzione delle dimensioni della compagnia aerea di bandiera Tap "mascherato da ristrutturazione". Ventura ha evidenziato che "gli obiettivi e le condizioni" imposte dall'Unione europea per approvare il sostegno di 1,2 miliardi di euro a Tap sono ancora poco chiari e sarà fondamentale proteggerne l'interesse strategico nazionale. "Per i portoghesi non importa il controllo economico, ciò che conta è che Tap sia un'azienda solida, riconosciuta a livello internazionale e pronta a servire gli interessi di tutti i portoghesi e non solo di alcune regioni", ha sottolineato Ventura. Il ministro delle Infrastrutture, Pedro Nuno Santos, nei giorni scorsi ha affermato che il governo di Lisbona è pronto a intervenire nel capitale della compagnia aerea nel corso di quest'anno, ma che le attuali dimensioni di Tap potrebbero essere "superiori alle esigenze dei prossimi anni", lasciando intendere la possibile riduzione dell'organico della compagnia. (Spm)