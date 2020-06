Business news: Russia, bilancio tra gennaio e maggio in deficit di 5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio della Federazione Russa, tra gennaio e maggio 2020, è risultato in deficit di 409,117 miliardi di rubli (5,17 miliardi di euro). È quanto riferito dal ministero delle Finanze di Mosca, in un comunicato sulla valutazione preliminare dell'esecuzione del bilancio di quest'anno. Le entrate mensili di bilancio per maggio 2020, in presenza di un dazio all'esportazione sul petrolio al minimo nella storia (6,8 dollari per tonnellata) e le entrate non petrolifere e del gas diminuite a causa delle restrizioni, sono al minimo da diversi anni. Nel periodo gennaio-aprile, secondo il ministero delle Finanze russo, il bilancio è stato eseguito con un avanzo di 122,881 miliardi di rubli (1,55 miliardi di euro), pari allo 0,4 per cento del Pil. Nel primo trimestre il bilancio è stato eseguito, con un surplus di 12,4 miliardi di rubli, o 0,05 per cento del Pil. Tra gennaio e febbraio con un deficit dell'1,7 del Pil (156 milioni di euro). A gennaio, con un disavanzo del 2 per cento del Pil. (Rum)