Business news: Russia, cantieri del nord ha portafoglio ordini che garantisce lavori fino al 2029

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantiere navale di San Pietroburgo Severnaya Verf (cantieri del nord, parte della United Shipbuilding Corporation) ha un portafoglio ordini che ne garantisce il carico di lavoro fino al 2029. Lo ha dichiarato Igor Ponomarev, direttore generale dell'impianto, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Il cantiere navale è provvisto di ordini fino al 2029, sia militari che civili. Dal 2017 è stato formato un portafoglio piuttosto ampio di ordini di navi civili, tra cui 14 rimorchiatori porta container e navi con palangari. In questa direzione, stiamo lavorando in futuro per diversificare il portafoglio di ordini", ha detto. Ponomarev ha osservato che al momento sono in cantiere anche 5 corvette e 5 fregate. "Certo, la percentuale di ordini per esigenze militari prevale in denaro. Circa il 30 percento è costituito da prodotti civili, il 70 percento è costituito da militari", ha dichiarato Pinomarev. (Rum)