Business news: Psa trasferisce in Francia i suoi dipendenti polacchi

- Per incrementare gli effettivi nei suoi stabilimenti di Hordain, nel nord della Francia, Peugeot Société Anonyme (Psa) farà venire alcuni dipendenti polacchi dal sito di Gliwice. I sindacati hanno denunciato l'iniziativa, sostenendo che in questo modo si toglierà occupazione ai lavoratori interinali. Il primo gruppo composto da 120 dipendenti arriverà dalla Polonia la prossima settimana, mentre quella seguente ne arriveranno altri 150. Psa punta a farne venire in tutto 531 per portare a tre il numero di squadre operative e rispettare gli ordini di 30 mila macchine. "Il gruppo sceglie di dare attività ai sui dipendenti", ha fatto sapere Psa, ricordando che l'80 per cento dei suoi lavoratori a Gliwice sono in cassa integrazione. Psa ha fatto sapere che prevede di far venire anche dipendenti da Saragozza, in Spagna. I lavoratori polacchi saranno retribuiti con stipendi francesi. (Frp)