Roma: Renzi, il grillismo ha fallito

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, ospite di "Tg2 post", in merito al futuro primo cittadino della Capitale, ha sottolineato di "non avere idee per la città, ma da ex sindaco dico che il prossimo decennio sarà quello di Roma a condizione che ci sia un sindaco che faccia il sindaco. Roma - ha aggiunto l'ex premier - è una città difficile, ma meravigliosa, e sarà la città del futuro". Per il senatore di Iv, "i Cinque stelle hanno perso un'occasione: l'immagine simbolo per me, con tutto il rispetto umano per Virginia Raggi, sono le Olimpiadi. Penso", ha concluso Renzi, "che anche solo per questo il grillismo a Roma ha fallito". (Rin)