Usa: Wall Street in leggero rialzo dopo il forte ribasso di ieri

- Wall Street ha chiuso una seduta caratterizzata dall’elevata volatilità in territorio positivo, rimbalzando in parte dalle forti vendite della seduta precedente. Continuano però a pesare le paure per una seconda ondata di contagi da coronavirus dopo l’aumento di casi in alcuni Stati Usa. Il Dow Jones ha chiuso in rialzo dell’1,90 per cento, l’S&P 500 è cresciuto dell’1,31 per cento mentre il Nasdaq ha guadagnato l’1,01 per cento. Questa settimana la Fed ha avvertito che la ripresa dell’economia sarà lenta e, nel rapporto sulla politica monetaria diffuso in vista della testimonianza semestrale del governatore Jerome Powell, ha sottolineato come l’outlook sia “straordinariamente incerto”. Il petrolio ha chiuso in leggero calo: il contratto Wti in calo di 0,08 dollari, lo 0,2 per cento, a quota 36,26 dollari al barile. (Nys)