Usa: Fed, ci potrebbe essere bisogno di ulteriore sostegno economico per le piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve ha avvertito che le piccole imprese in difficoltà nel Paese potrebbero aver bisogno di un maggiore sostegno del governo, nonostante i datori di lavoro abbiano già ricevuto più di 500 miliardi di dollari in prestiti di emergenza. Lo riporta il sito "Politico". In un rapporto semestrale al Congresso sulla politica monetaria, la Fed ha affermato che un'ampia varietà di dati rivela "un quadro allarmante della salute delle piccole imprese durante la crisi di Covid-19". La maggior parte delle piccole imprese vede perdite in termini di ricavi e la metà non si aspetta di tornare alle normali operazioni entro i prossimi sei mesi, ha affermato la Fed. Che ha anche osservato come il calo dell'occupazione sia stato più profondo tra le piccole imprese che tra le grandi imprese. "La pandemia pone gravi rischi per la sopravvivenza di molte piccole imprese", ha affermato la Fed. "Il loro diffuso fallimento altererebbe negativamente il panorama economico delle comunità locali e potenzialmente rallenterebbe la ripresa economica e la futura crescita della produttività del lavoro". Nel rapporto, la Fed ha affermato che le prospettive economiche più ampie sono "straordinariamente incerte". La banca centrale, che ha indicato questa settimana che manterrà i tassi di interesse vicini allo zero fino al 2022, si è impegnata a utilizzare "l'intera gamma di strumenti per supportare l'economia degli Stati Uniti in questo momento difficile". (Nys)