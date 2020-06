Business news: Deutsche Bank, accantonamenti per crediti inesigibili a 800 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa principalmente delle conseguenze economiche della pandemia di coronavirus, Deutsche Bank aumenterà gli accantonamenti per i crediti inesigibili a 800 milioni di euro. È quanto reso noto oggi dal direttore finanziario di Deutsche Bank, James von Moltke. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, per i mesi da gennaio a marzo, il maggiore istituto di credito aveva depositato 506 milioni di euro per far fronte alle insolvenze dei prestiti. Per l'intero anno, la dirigenza di Deutsche Bank prevede che gli accantonamenti per le perdite sui crediti raggiungeranno dallo 0,35 allo 0,45 per cento del volume totale dei prestiti, la quota più elevata dal secondo trimestre del 2009. Sulla base dell'attuale portafoglio di prestiti di Deutsche Bank, pari a 459 miliardi di euro, le stime di von Moltke significherebbero accantonamenti per il rischio insolvenza compresi tra 1,6 e 2,1 miliardi di euro per il 2020. Al culmine della crisi finanziaria di un decennio fa, la banca ha dovuto stanziare 2,6 miliardi di euro per i crediti in sofferenza. Secondo il direttore finanziario di Deutsche Bak, il secondo trimestre rappresenta il ​​punto di svolta per gli accantonamenti per le perdite suo crediti. Von Moltke non prevede, infatti, che la crisi peggiorerà ulteriormente. (Geb)