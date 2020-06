Business news: premier croato Plenkovic, dati su valutazione valore Ina non possono essere diffusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati relativi alla valutazione effettuata sul valore della compagnia petrolifera croata Ina "non possono essere diffusi" dal governo di Zagabria. Lo ha dichiarato il premier della Croazia, Andrej Plenkovic, secondo quanto riporta la stampa locale. "È logico che non possiamo diffondere i dati relativi alla valutazione", ha detto Plenkovic commentando la riunione avvenuta oggi presso la sede dell'esecutivo con il consiglio d'amministrazione di Ina. Plenkovic ha definito la riunione "buona, costruttiva e buona base per ulteriori colloqui" con la società ungherese Mol,che detiene una quota di Ina. Alla domanda dei giornalisti che chiedevano se Mol venderà la propria partecipazione, Plenkovic ha detto di ritenere che "questa sia la strada giusta per la Croazia e per Ina". (Zac)