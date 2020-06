Business news: Albania, la prossima settimana sarà completato il viadotto di Fier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viadotto di Fier, una delle principali opere infrastrutturali stradali dell’Albania, sarà completato la prossima settimana. Lo ha annunciato il premier Edi Rama durante la sua visita a Derven, dove sono iniziati i lavori per la costruzione di una scuola. Il segmento stradale è di fondamentale importanza in quanto rende possibile il collegamento dei tre assi Lushnje-Fier, Levan-Vlore e Levan-Tepelena, ma allo stesso tempo facilita l'accesso alla costa meridionale. La costruzione di questa infrastruttura e la sua messa in funzione riducono la distanza Tirana-Vlora di 35 minuti. Il rappresentante della società incaricata dei lavori per la costruzione del viadotto ha comunicato al premier che l'installazione di segnaletica stradale è in fase di completamento e sarà pronta la prossima settimana. Il valico di Fier è uno dei segmenti chiave dell'autostrada Nord-Sud. Secondo il progetto, è lungo circa 22 chilometri, per un valore di 60 milioni di euro, finanziato dalla Bers e dalla Bei. La costruzione del viadotto è iniziata anni fa ma non è ancora stata completata. (Alt)