Business news: Banca centrale Serbia abbassa tasso di riferimento all'1,25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca nazionale della Serbia (Nbs) ha deciso di abbassare il tasso di riferimento all'1,25 per cento. Secondo quanto riferisce la stampa locale, l'istituto centrale ha deciso in questo modo di sostenere la ripresa economica dopo la pandemia da Covid-19. Lo scorso 7 maggio la Nbs ha deciso di mantenere il tasso di riferimento nazionale all'1,5 per cento. Secondo quanto riferiva allora una nota dell'istituto centrale, la decisione è stata presa alla luce delle nuove sfide economiche portate dalla diffusione del coronavirus. A marzo la Nbs ha portato il tasso d'interesse all'1,75 per cento, mentre lo sorso novembre ha deciso di abbassare il tasso di riferimento nel paese portandolo dal 2,5 al 2,25 per cento. Lo scorso agosto la Nbs ha deciso di portare il tasso di riferimento al 2,5 per cento da un precedente 2,75 per cento. A luglio 2019 la Banca nazionale della Serbia ha stabilito di abbassare il tasso di riferimento al 2,75 per cento rispetto ad un precedente 3 per cento. "Dopo un'analisi dell'attuale andamento economico nazionale ed internazionale e le aspettative per il prossimo periodo, il consiglio d'amministrazione ritiene che si siano realizzate le condizioni affinché il tasso di riferimento venga abbassato ad un nuovo livello minimo all'interno del regime dell'inflazione prefissata, (decisione) con la quale si fornisce ulteriore sostegno alla crescita dell'economia", si leggeva allora in una nota. (Seb)