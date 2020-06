Business news: Ocse, nel 2020 calo del Pil in Francia compreso tra l'11,4 ed il 14,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il Pil della Francia registrerà una contrazione compresa tra l'11,4, che potrebbe arrivare al 14,1 per cento nel caso in cui si dovesse verificare una nuova ondata di contagi da coronavirus. È quanto emerge dal rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Nel 2021 il Pil francese dovrebbe registrare un aumento del 7,7 per cento se l'epidemia dovesse rimanere stabile e del 5,2 per cento nel caso di un aumento dei casi. L'economia francese registrerà così uno dei cali più importanti al mondo. Daniel Cohen, direttore del dipartimento di Economia all'Ecole normale superieur di Parigi ha affermato che in Francia "i servizi sono stati più colpiti dell'industria". Tra questi ci sono quelli legati al turismo e all'intrattenimento. "Assistiamo all'esaurimento di uno Stato giacobino che ha voluto gestire tutto dal vertice, dalle scuole ai trasporti pubblici. Uno Stato centralizzatore è posizionato meglio per imporre una quarantena totale ma non per gestire la sua uscita. Lì bisogna agire a piccoli passi con la concertazione sociale", ha aggiunto Cohen. (Frp)