Usa: Facebook licenzia uno dei dipendenti "ribelli"

- Un dipendente di Facebook che ha criticato la decisione dell'amministratore delegato Mark Zuckerberg di non agire contro i post infiammatori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, questo mese ha detto che la piattaforma di social media lo ha licenziato. Brandon Dail, i cui profili sui social media lo descrivono come un ingegnere dell'interfaccia utenti a Seattle, ha scritto su Twitter che è stato licenziato per aver contestato pubblicamente il silenzio di un collega sulla controversia, che ha provocato una rara protesta del personale su Facebook il 1° giugno. Dozzine di dipendenti, tra cui Dail e altri sei ingegneri del suo team, hanno abbandonato i loro banchi e hanno twittato obiezioni alla gestione dei post di Trump da parte di Zuckerberg. Dail ha detto che il tweet che ha provocato il suo licenziamento, che ha inviato il giorno dopo quella sciopero, rimproverava un collega per il mancato supporto all'iniziativa. La ribellione dei dipendenti Facebook, circa 600, che hanno portato avanti uno sciopero virtuale in quanto per ora la maggior parte lavora da casa, riguardava alcune frasi controverse di Trump riportate sui social, nelle quali Trump non escludeva l'uso delle armi da fuoco contro i manifestanti in piazza. Twitter ha apposto un'etichetta che definiva quei tweet un incitamento alla violenza, mentre Facebook non si è schierata. (Nys)