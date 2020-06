Business news: stime Ocse, calo Pil Spagna del 14,1 per cento con nuova ondata di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle nuove previsioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Osce), la Spagna sarà il paese che soffrirà maggiormente gli effetti coronavirus. Nello scenario peggiore, se la pandemia dovesse ripresentarsi, l'economia spagnola potrebbero registrare una contrazione fino al 14,1 per cento nel 2020 ed una modesta ripresa nel 2021 (5 per cento). Mentre nello scenario meno drammatico, senza un significativa recrudescenza del virus dopo l'estate, l'economia spagnola potrebbe calare dell'11,1 per cento con una ripresa nel 2021 del 7,5 per cento. Secondo il rapporto dell'Ocse, nello scenario più sfavorevole, quest'anno la disoccupazione raggiungerà la soglia record del 20,1 per cento –senza considerare la cassa integrazione straordinaria (Erte) varata dal governo Sanchez - e la situazione peggiorerebbe ulteriormente nel 2021 raggiungendo il 21,9 per cento. Nonostante le previsioni poco incoraggianti, l'Ocse ritiene che il governo del premier, Pedro Sanchez, ha adottato "misure significative" per cercare di mantenere l'occupazione e la liquidità nelle imprese, ma ha consigliato di adottare nuove misure per estendere l'Erte ai settori più colpiti, aumentare temporaneamente gli investimenti pubblici e di mettere in campo un piano di rilancio del turismo in collaborazione con il settore privato. (Spm)