- Il leader di Italia viva Matteo Renzi, ospite di "Tg2 post", ha attaccato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. "Se fossi in lui", ha detto il senatore di Iv, "mi sarei già dimesso per quello che ha fatto sul click day e per le sue dichiarazioni contro gli imprenditori". (Rin)