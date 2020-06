Argentina: caso Vicentin, presidente Fernandez conferma volontà di espropriare il gruppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Vicentin, una delle principali imprese private del settore agro-alimentare del paese, è entrata ufficialmente in fallimento lo scorso dicembre con debiti per oltre 1,3 miliardi di dollari. Il direttore amministrativo, Sergio Nardelli, ed il Cda sono finiti sotto inchiesta della magistratura con l'accusa di riciclaggio ed evasione fiscale. "Esistono indizi che permettono sostenere che Vicentin non solo avrebbe simulato il suo stato fallimentare ma che avrebbe usato parte della sua struttura su estero per derivare i proventi fuori dal paese e operare una truffa allo Stato", si legge nelle carte della magistratura. Tra i principali creditori del gruppo figura proprio la banca statale Banco Nacion, con 300 milioni di dollari concessi nel 2019, durante la gestione del precedente governo di Mauricio Macri, con l'impresa già in crisi. (segue) (Bua)