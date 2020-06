Argentina: caso Vicentin, presidente Fernandez conferma volontà di espropriare il gruppo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle intenzioni del governo, il gruppo Vicentin, una volta espropriato verrà incorporato al settore "agro" dell'azienda petrolifera di stato "Ypf" attraverso la creazione di un fondo fiduciario, mentre come direttore ad interim è stato nominato nel frattempo l'esperto in politiche agricole, Gabriel Delgado. Il presidente ha sottolineato che la gestione diretta di un'azienda centrale del settore agro-alimentare ha un valore strategico per lo stato in termini sia di regolazione del mercato interno, che del mercato dei cambi. "Nell'economia post-pandemia tutti questi fattori avranno un'importanza eccezionale", ha aggiunto il presidente. "Si tratta di un passo verso la sovranità alimentare di cui l'Argentina ha bisogno in questo momento speciale". Vicentin conta su ramificazioni nei settori cerealicolo, delle oleaginose, dell'allevamento, del biodiesel, e ha sedi oltre che in Argentina anche a San Paolo, in Brasile, a Montevideo, in Uruguay, e Assunzione, in Paraguay. (segue) (Bua)