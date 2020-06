Usa: Trump, non c'è problema se il Pentagono prende le distanze dalla foto con lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che va "bene" se i due principali leader del Pentagono hanno deciso di prendere le distanze dalla loro partecipazione a una foto pubblica con lui davanti una chiesa di Washington, durante le manifestazioni contro il razzismo, che è stata facilitata dalla violenta dispersione di manifestanti in gran parte pacifici fuori dalla Casa Bianca. Lo riporta il sito "Politico". "Io non la penso così", ha detto Trump, in un'intervista con "Fox News". "Voglio dire, se è così che si sentono, penso che vada bene. Ho buoni rapporti con l'esercito. Io ho ricostruito l'esercito". Trump ha anche continuato a difendere la fotografia dopo due settimane consecutive di intense critiche, dicendo: “Penso che sia stata una bella foto. E ve lo dico, credo che i cristiani pensino che sia stata una bella immagine". (Nys)