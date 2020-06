© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre cuccioli di cane abbandonati all'interno dei cassonetti della spazzatura in via dei Centauri 133 a Roma sono stati tratti in salvo dai Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi. I tre cuccioli, disidratati, sono stati rifocillati dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco che hanno poi provveduto ad allertare il servizio veterinario. (Rer)