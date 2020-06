Usa: Fauci, partecipare alle manifestazioni di massa è "rischioso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti e membro della task force anticoronavirus della Casa Bianca, ha affermato che partecipare a una protesta è "rischioso" e ha suggerito a coloro che lo fanno di indossare coperture per il viso e di lavarsi spesso le mani. "È un pericolo per le persone che stanno cercando di controllare la manifestazione e per quelle che stanno manifestando", ha detto oggi Fauci a un podcast dell'emittente "Abc". Fauci ha precedentemente espresso preoccupazione per le proteste contro il razzismo di questi giorni, dicendo di non essere sorpreso se molti membri della Guardia Nazionale sono risultati positivi al coronavirus, circostanza che ha definito "inquietante". Il presidente Donald Trump ha anche annunciato che terrà il mese prossimo il primo comizio della sua campagna elettorale da quando sono venute meno le chiusure per contenere la pandemia. Fauci ha detto venerdì che lo stesso consiglio che sta dando ai manifestanti è applicabile alle manifestazioni del presidente: "Sono coerente. Rispetto quello che dico". Fauci ha anche dichiarato he sebbene la task force si incontri meno frequentemente con Trump, ha comunque appuntamenti di routine con i funzionari della sanità pubblica. "Non abbiamo gettato la spugna", ha detto Fauci. Fauci ha anche affermato che un vaccino sarà probabilmente disponibile entro la fine dell'anno.(Nys)