Coronavirus: Usa, secondo i Cdc ci potrebbero essere 130 mila morti entro il 4 luglio

- Gli Stati Uniti potrebbero subire almeno 130 mila morti per coronavirus entro il 4 luglio, secondo una stima pubblicata dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattia (Cdc). Lo riporta l'emittente "Cnn". A dirlo è Jay Butler, vicedirettore dei Cdc durante una teleconferenza con i giornalisti. "Dobbiamo essere preparati a ciò che potremmo affrontare entro la fine dell'anno", ha dichiarato Butler. "Ottenere il vaccino antinfluenzale sarà più importante che mai, poiché l'influenza e Covid-19 potrebbero circolare insieme nei mesi autunnali e invernali". Diverse città e Stati hanno riportato tassi crescenti giornalieri di nuovi casi di coronavirus, mentre il numero totale di casi a livello nazionale ha superato i due milioni. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, almeno 19 Stati riportano contagi in aumento, molti dei quali hanno registrato numeri record o quasi record. Al momento più di 114.300 persone sono morte negli Stati Uniti, secondo la Johns Hopkins, con una media di circa mille al giorno. "Sappiamo che la pandemia non è finita", ha detto Butler. (Nys)