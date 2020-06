Business news: Francia, autorità per il nucleare chiede a Edf di finire entro ottobre lavori su centrale di Gravelines

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità per la sicurezza del nucleare francese (Asn) ha imposto al gruppo energetico Electricité de France (Edf) di terminare entro ottobre i lavori nella centrale di Gravelines, nel nord del paese. L'Asn "intima ad Edf di conformarsi alle disposizioni applicabili in materia di protezione contro il rischio di esplosione di origine esterna" si legge in una nota. La centrale deve essere in grado di resistere ad esplosioni esterne di "forte intensità" afferma il comunicato, facendo riferimento al terminal di metano situato a Dunkerque, non lontano dalla centrale. Saremo in grado di rispettare i differenti punti sollevati dall'Asn nei termini prescritti dalla messa in mora", ha fatto sapere Edf. (Frp)